Guccini: "Fa male che Casadei sia morto di Covid. Ha consacrato il liscio. Romagnolo più sbordellone di noi emiliani" (Di domenica 14 marzo 2021) “Aveva tre anni più di me, Raoul. E mi fa male ancora di più sapere che sia morto di Covid: io mi sono appena fatto il vaccino, lo Pfizer. Non dovrebbe succedere, dovrebbero vaccinarsi tutti...”. Francesco Guccini ricorda Raoul Casadei, morto di Covid ad 83 anni, in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Non ci siamo mai incrociati nelle nostre carriere- dice il Maestrone- però Casadei era un bel personaggio, uno che si appassionava a quel che faceva, era decisamente bravo». Francesco, del resto, ha sempre provato un po’ di invidia per questi romagnoli: «Simpatici, estrosi, ben più “sbordelloni” di noi emiliani, piuttosto lunari”. Per quanto riguarda il liscio, genere distante da ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) “Aveva tre anni più di me, Raoul. E mi faancora di più sapere che siadi: io mi sono appena fatto il vaccino, lo Pfizer. Non dovrebbe succedere, dovrebbero vaccinarsi tutti...”. Francescoricorda Raouldiad 83 anni, in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Non ci siamo mai incrociati nelle nostre carriere- dice il Maestrone- peròera un bel personaggio, uno che si appassionava a quel che faceva, era decisamente bravo». Francesco, del resto, ha sempre provato un po’ di invidia per questi romagnoli: «Simpatici, estrosi, ben più “sbordelloni” di noi, piuttosto lunari”. Per quanto riguarda il, genere distante da ...

