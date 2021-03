Gravi violazioni igienico sanitarie: multa da 6.500 euro a un artigiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante i controlli serali della Polizia Locale del Montorfano, diretta dal Comandante Luca Leone, gli agenti hanno controllato alcuni avventori di un'attività artigianale che consumavano sul posto ... Leggi su bresciatoday (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante i controlli serali della Polizia Locale del Montorfano, diretta dal Comandante Luca Leone, gli agenti hanno controllato alcuni avventori di un'attività artigianale che consumavano sul posto ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravi violazioni Gravi violazioni igienico sanitarie: multa da 6.500 euro a un artigiano Dopo aver sanzionato gli avventori, gli agenti hanno fatto ingresso nell'attività dove hanno riscontrato gravi violazioni igienico sanitarie, non solo nei locali di vendita, ma anche in quelli di ...

Gravi violazioni igienico sanitarie: multa da 6.500 euro a un artigiano BresciaToday Dieci giovani in festa in un albergo del centro, multati dai carabinieri (red.) Un grave episodio di violazione delle norme anti Covid si è verificato nel corso della notte tra sabato e domenica in un hotel del centro di Brescia. I carabinieri della Sezione Radiomobile, ...

