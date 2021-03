Grave una docente di Gela dopo aver fatto il vaccino, aperta un’indagine (Di domenica 14 marzo 2021) La Procura di Gela ha fatto sequestrare le cartelle cliniche, e la documentazione inerente il vaccino somministrato ad una 37enne gelese ricoverata in gravissime condizioni, alla Rianimazione, dell’ospedale “Sant’Elia”, di Caltanissetta. La giovane insegnante aveva ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca l’1 marzo. Ieri mattina era stata portata all’ospedale di Gela dopo avere accusato un forte mal di testa, e in stato confusionale. In poco tempo la situazione è precipitata ,e la giovane è stata trasportata in elisoccorso al nosocomio nisseno, dove è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per una Grave emorragia cerebrale. I sanitari con la raccolta dell’anamnesi hanno appurato che aveva fatto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) La Procura dihasequestrare le cartelle cliniche, e la documentazione inerente ilsomministrato ad una 37enne gelese ricoverata in gravissime condizioni, alla Rianimazione, dell’ospedale “Sant’Elia”, di Caltanissetta. La giovane insegnante aveva ricevuto la prima dose delAstrazeneca l’1 marzo. Ieri mattina era stata portata all’ospedale die accusato un forte mal di testa, e in stato confusionale. In poco tempo la situazione è precipitata ,e la giovane è stata trasportata in elisoccorso al nosocomio nisseno, dove è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per unaemorragia cerebrale. I sanitari con la raccolta dell’anamnesi hanno appurato che avevail ...

Vaccino, insegnante in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale: vaccinata con AstraZeneca Ancora un caso di grave malore dopo la somministrazione del vaccino . La procura di Gela ha ha sequestrato le cartelle cliniche relative a una insegnante 37enne gelese, che da ieri è ricoverata in condizioni gravissime ...

