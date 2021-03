Golf, The Players Championship: i risultati del terzo giro (Di domenica 14 marzo 2021) Grande Golf nel terzo giro del The Players Championship dove Westwood mantiene la leadership e DeChambeau si prende il secondo posto. The Players: il terzo giro Nel terzo giro del The Players Championship il leader della seconda giornata, l’inglese Lee Westwood (-13) ha mantenuto la leadership grazie ad un giro in 68, condito da quattro birdie, tutti nelle seconde nove e da nessun colpo perso. In seconda posizione arriva grazie ad un giro in 67 lo statunitense Bryson DeChambeau (-11). Come settimana scorsa all’Arnold Palmer Invitational, si giocheranno probabilmente loro due il titolo. I diretti inseguitori ai due giocatori più in forma del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Grandeneldel Thedove Westwood mantiene la leadership e DeChambeau si prende il secondo posto. The: ilNeldel Theil leader della seconda giornata, l’inglese Lee Westwood (-13) ha mantenuto la leadership grazie ad unin 68, condito da quattro birdie, tutti nelle seconde nove e da nessun colpo perso. In seconda posizione arriva grazie ad unin 67 lo statunitense Bryson DeChambeau (-11). Come settimana scorsa all’Arnold Palmer Invitational, si giocheranno probabilmente loro due il titolo. I diretti inseguitori ai due giocatori più in forma del ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf The golf, Molinari seconda eliminazione consecutiva Il secondo round del The Players Championship ha continuato a regalare spettacolo. A Ponte Vedra ... re del golf maschile, risalito dal 60/o al 36/o posto . Stesso score per Phil Mickelson e Brendon ...

Golf: The Players; Westwood sorprende, Molinari eliminato Mentre in quinta posizione (138, - 6) ci sono sei giocatori, tra questi gli statunitensi Bryson DeChambeau (che cerca di diventare il quarto golfista a vincere il The Players dopo aver trionfato la ...

Golf, The Players Championship: i risultati del terzo giro Grande golf nel terzo giro del The Players Championship dove Westwood mantiene la leadership e DeChambeau si prende il secondo posto.

