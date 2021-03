Golf | Justin Thomas | nove buche imperiali per vincere il Players Championship 2021 Lee Westwood secondo

(Di lunedì 15 marzo 2021)diventa il quarto giocatore nella storia, dopo Tiger Woods, Rory McIlroy e Henrik Stenson, ad aver vinto almeno una volta un Major, un torneo del WGC, la FedEx Cup e il. L’impresa gli è riuscita pochi minuti fa, vincendo l’edizionedel torneo di casa al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida. L’americano, con questo successo, balza al numero 2 della classifica mondiale, scalzando lo spagnolo Jon Rahm. Il suo ultimo giro è di quelli da ricordare, anzi le ultime, a voler essere precisi: birdie alla 10, eagle alla 11, birdie alla 12, bogey alla 14 e infine birdie alla 16. Il -4 è tutto qui, a ricomprendersi nel -14 totale. Non riesce a mantenere la vetta l’inglese Lee, vittima di una prima ...

