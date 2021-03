God of War Fallen God, i fumetti prequel del titolo PS4 mostreranno Kratos alle prese con il pantheon egizio? (Di domenica 14 marzo 2021) Il primo numero di God of War: Fallen God, la serie a fumetti che fa da collegamento fra God of War 3 e il titolo per PlayStation 4, è finalmente disponibile. Oltre ad introdurre nuovamente il personaggio di Kratos e i suoi dilemmi personali, il fumetto contiene anche un piccolo dettaglio che lascia presagire degli sviluppi alquanto interessanti: a quanto pare, il Fantasma di Sparta potrebbe aver presto a che fare con le divinità egizie. God of War Fallen God narra le vicende di Kratos subito dopo il finale di God of War 3, con lo spartano intenzionato a liberarsi una volta per tutte delle Lame del Chaos, il simbolo del suo patto con Ares e la fonte di tutte le sue disgrazie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 marzo 2021) Il primo numero di God of War:God, la serie ache fa da collegamento fra God of War 3 e ilper PlayStation 4, è finalmente disponibile. Oltre ad introdurre nuovamente il personaggio die i suoi dilemmi personali, il fumetto contiene anche un piccolo dettaglio che lascia presagire degli sviluppi alquanto interessanti: a quanto pare, il Fantasma di Sparta potrebbe aver presto a che fare con le divinità egizie. God of WarGod narra le vicende disubito dopo il finale di God of War 3, con lo spartano intenzionato a liberarsi una volta per tutte delle Lame del Chaos, il simbolo del suo patto con Ares e la fonte di tutte le sue disgrazie. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #GodOfWar, i fumetti prequel del titolo PS4 mostreranno Kratos alle prese con il pantheon egizio? - infoitscienza : God of War Fallen God introduce le divinità egizie nella saga? - Fra_s_Life : @Alberto_Mei Perdere un salvataggio è una tragedia. Io sto giocando a God of war. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: God of War III Remastered Hits - PlayStation 4 editore Sony EUR 18,29 - spaziogames : Divinità egizie in arrivo su #GodofWar? Il fumetto #GodofWarFallenGod sembra suggerire di sì! -