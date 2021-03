Gli albergatori campani: Subito i vaccini agli operatori del turismo. E poi un green pass per gli ospiti (Di domenica 14 marzo 2021) La zona rossa prevista per Pasqua esclude la possibilità di ospitare turisti. Ma per l’estate cominciamo a registrare qualche timida prenotazione, il che impone di accelerare sulla vaccinazione del personale delle imprese turistiche regionali e sull’introduzione del green pass. È assurdo che le istituzioni non comprendano l’importanza di questa strategia per il rilancio dell’economia locale e nazionale”: è il monito di Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi campania. “Il settore turistico deve farsi trovare pronto per l’estate – aggiunge il numero uno degli albergatori regionali – Per giugno gli Stati Uniti avranno completato le vaccinazioni e, su questo fronte, anche la Gran Bretagna sta operando con grande rapidità. Si tratta di due mercati molto importanti per la campania: ecco perché ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) La zona rossa prevista per Pasqua esclude la possibilità di ospitare turisti. Ma per l’estate cominciamo a registrare qualche timida prenotazione, il che impone di accelerare sulla vaccinazione del personale delle imprese turistiche regionali e sull’introduzione del. È assurdo che le istituzioni non comprendano l’importanza di questa strategia per il rilancio dell’economia locale e nazionale”: è il monito di Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghia. “Il settore turistico deve farsi trovare pronto per l’estate – aggiunge il numero uno degliregionali – Per giugno gli Stati Uniti avranno completato le vaccinazioni e, su questo fronte, anche la Gran Bretagna sta operando con grande rapidità. Si tratta di due mercati molto importanti per laa: ecco perché ...

Advertising

Gian59342003 : @AlbiCalderone Solo x conoscenza di un po' di storia. La prima e la seconda guerra di indipendenza sono state comba… - claudiorecchia : @taltos_mxp_yyz @AieieBrazov3 @1marcoo @ginospadino @AlbertoLetizia2 Beh niente. In fondo non è colpa tua se loro s… - sevensalerno : Salerno: gli albergatori contestano il Piano Vaccini Nazionale - Nonzi83 : Quindi visto che stanno muti non gli servono i ristori ai ristoratori, albergatori, commercianti.. Quindi volevano… - LivornoPress : 'Non chiederemo più la tassa di soggiorno ai nostri clienti', la protesta, gli albergatori Confcommercio -