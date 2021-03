Giuseppe Anastasi | il musicista e paroliere | ex fidanzato di Arisa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 marzo 2021)è unexdiche l’ha accompagnata anche nel suo percorso professionale essendo autore di alcuni dei suoi brani. Oggi l’artista di origini lucane sarà tra gli ospiti di Domenica In a partire dalle 14:00 su Raiuno. Siciliano di Palermo,nasce nel 1976 ed a 21 anni è ammesso alla scuola CET per parolieri di Mogol. Tra le sue prime collaborazioni spiccano quelle con Francesco Baccini e Mietta per i quali è stato autore del brano Sono Resuscitato e dei testi dell’album 74100 dell’interprete pugliese. Partecipa a Musicultura nel 2008 raggiungendo la finale con il brano Lo Specchio. L’anno successivo è tra gli autori insieme a Maurizio Filardo eMangiaracina ...