Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli innamorati, lei afferma: “Stai già esaudendo i miei sogni” (Di domenica 14 marzo 2021) Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua tutto nel migliore dei modi. Da quando è terminato il GF VIP, i due fidanzatini hanno trascorso insieme molto tempo, come testimoniano anche i loro profili social. Pierpaolo e Giulia sono entrambi molto seguiti dai loro fan. I “Prelemi” sui loro rispettivi profili Social non perdono occasione per dichiararsi amore reciproco. Ieri pomeriggio, mentre sentivano in macchina la canzone “Vorrei” di Cesare Cremonini, Giulia Salemi ha fatto al suo fidanzato una dichiarazione d’amore importantissima. La dedica d’amore di Giulia Salemi nei confronti di Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi e Pierpaolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 14 marzo 2021) Tracontinua tutto nel migliore dei modi. Da quando è terminato il GF VIP, i due fidanzatini hanno trascorso insieme molto tempo, come testimoniano anche i loro profili social.sono entrambi molto seguiti dai loro fan. I “Prelemi” sui loro rispettivi profili Social non perdono occasione per dichiararsi amore reciproco. Ieri pomeriggio, mentre sentivano in macchina la canzone “Vorrei” di Cesare Cremonini,ha fatto al suo fidanzato una dichiarazione d’amore importantissima. La dedica d’amore dinei confronti di...

