Giulia Salemi cerca di riavvicinarsi a Zorzi ma Tommaso risponde così | il gesto su Instagram

Advertising

GiuliaCasanova6 : RT @ArgentineBlood: Giulia Salemi ???? Diletta Leotta Essere odiate dai finti 'fan' dei fidanzati che sono rimasti fossilizzati a finte ship… - FlavioLapi6 : @teamsalemioff @chimagazine @GiuliaSalemi93 Giulia Salemi tè ed il tuo fidanzato Bonazzo Pierpaolo Pretelli siete d… - salemifan : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi ringrazia Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis, risponde alle accuse della Collovati e parla dell’amicizi… - Sofyanemello : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi ringrazia Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis, risponde alle accuse della Collovati e parla dell’amicizi… - livingforoned : RT @pazzeska4: ricordate quando giulia salemi si è alzata e ha mandato a fanculo pippo zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Gli 'alti e bassi' visti nella casa del GF VIP, trae Tommaso Zorzi sembrano essere un ricordo lontano. Almeno per la, che ha avuto note di apprezzamento per il vincitore dello show reality, sottolineando come la sua bravura possa ...La madre di, Fariba Tehrani, non sarà naufraga del reality: il ruolo pensato per lei su Parasite ...La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, non sarà naufraga del reality: il ruolo pensato per lei su Parasite Island ...Tommaso Zorzi risponde ai complimenti di Giulia Salemi decidendo di cancellarla dalla sua lista di contatti su Instagram FOTO ...