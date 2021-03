Giovinazzi F1 | il pilota si concentra per la nuova stagione

(Di domenica 14 marzo 2021) Ildi F1 Antonioieri 13 Marzo 2021 ha partecipato alla seconda giornata in Bahrain per i test che porteranno all’apertura ufficiale delleil 28 Marzo 2021. Ha collezionato un buon piazzamento e dopo le prove ha rilasciato delle dichiarazioni. Oggi sarà il turno di Kimi Raikkonen che potrà guidare l’Alfa Romeo e capire quali siano i margini di miglioramento all’interno di questa. Alfa Romeo: presentazione della monoposto il 22 febbraio 2021F1: che cosa è successo nella seconda giornata dei test? Ilha concluso la seconda giornata dei test in Bahrain in quinta posizione in 1’30?760 realizzato con la mescola C5 a 471 millesimi dalla miglior prestazione registrata da Valtteri Bottas. Sono stati 125 i giri completati, il ...

Advertising

frabelli : #SkyMotori #SkySportF1 felice per Giovinazzi!! Finalmente un pilota italiano in F1 che riesce a crescere. Spero di… - JustGiuliaM : RT @charlvsando: l’unico pilota di cui mi fido è Antonio Giovinazzi, Italiano fino al midollo - LeclercsThe : RT @charlvsando: l’unico pilota di cui mi fido è Antonio Giovinazzi, Italiano fino al midollo - pins_a_roulette : RT @charlvsando: l’unico pilota di cui mi fido è Antonio Giovinazzi, Italiano fino al midollo - CCokina12 : RT @charlvsando: l’unico pilota di cui mi fido è Antonio Giovinazzi, Italiano fino al midollo -

Ultime Notizie dalla rete : Giovinazzi pilota

Il team elvetico si è piazzato in quinta posizione con Antonioal termine della seconda giornata, e ildi Martina Franca ha totalizzato la bellezza di 125 giri. Nessun problema fino ...Ilfinlandese ha chiuso il giro più veloce in 1:30.289, miglior crono fatto segnare tra ieri ... Quarto tempo per Lando Norris , e quinto per Antoniocon l'Alfa Romeo, staccato di ...L'Alfa Romeo Racing è sicuramente una delle squadre con i pensieri più positivi dopo i primi due giorni di test in Bahrain. Il team elvetico si è piazzato in quinta posizione con Antonio Giovinazzi al ...Se il miglior tempo della scuderia austriaca era prevedibile, sorprende la bella prova dell’Alfa Romeo con il pilota italiano nato a Martina Franca: Giovinazzi, a lungo tra i primi, è riuscito ...