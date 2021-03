Giovanni Gastel, il “Leonardo” del ritratto che sognava di fare il poeta (Di domenica 14 marzo 2021) Noooooo, anche tu Giovanni. Ti ha portato via la bestiaccia del Covid. Sono sconvolta, lo siamo tutti. Sto cercando di mettere in ordine (anche cronologico) ricordi, risate, emozioni. Tutto mi si affolla nella mente. La prima volta ci trovammo sul set dei tableaux vivants della stilista Luisa Beccaria. Io modella a inizio carriera, tu fotografo già famosetto. Sei diventato un gigante, il numero uno, tra i più richiesti fotografi di moda al mondo, da Mosca a Los Angeles passando per Shanghai. Hai fotografato le donne più belle, fai fatto mostre, a Napoli alla galleria Blu di Prussia, sei stato accolto come il Leonardo del ritratto. E pensare che volevi fare il poeta. Per te creatività e senso estetico scorre nel dna, tu nipote d’arte, di Luchino Visconti, entri a 16 anni a far parte di una compagnia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Noooooo, anche tu. Ti ha portato via la bestiaccia del Covid. Sono sconvolta, lo siamo tutti. Sto cercando di mettere in ordine (anche cronologico) ricordi, risate, emozioni. Tutto mi si affolla nella mente. La prima volta ci trovammo sul set dei tableaux vivants della stilista Luisa Beccaria. Io modella a inizio carriera, tu fotografo già famosetto. Sei diventato un gigante, il numero uno, tra i più richiesti fotografi di moda al mondo, da Mosca a Los Angeles passando per Shanghai. Hai fotografato le donne più belle, fai fatto mostre, a Napoli alla galleria Blu di Prussia, sei stato accolto come ildel. E pensare che voleviil. Per te creatività e senso estetico scorre nel dna, tu nipote d’arte, di Luchino Visconti, entri a 16 anni a far parte di una compagnia di ...

