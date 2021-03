“Giornalisti oggi possono fare il vaccino AstraZeneca”: polemiche sulla nota ‘informale’ dell’Asl di Treviso per sopperire alle rinunce (Di domenica 14 marzo 2021) Una corsia preferenziale a beneficio dei Giornalisti per riuscire a vaccinarsi prima di altre categorie? Il dubbio è venuto quando dall’Asl 2 della Marca Trevigiana è partita una comunicazione che annunciava la possibilità di usufruire delle dosi AstraZeneca risultate eccedenti dopo la rinuncia da parte di alcune categorie come gli insegnanti e gli appartenenti alle forze dell’ordine. “Si estende ai Giornalisti la possibilità di presentarsi oggi dalle 13 alle 18 per la vaccinazione presso le sedi vaccinali di Riese Pio X, Godega di S. Urbano, Bocciodromo di Villorba, ex foro Boario di Oderzo, per sottoporsi alla vaccinazione portando con sé tessera sanitaria e tessera professionale che attesti l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti”. Destinatari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Una corsia preferenziale a beneficio deiper riuscire a vaccinarsi prima di altre categorie? Il dubbio è venuto quando dall’Asl 2 della Marca Trevigiana è partita una comunicazione che annunciava la possibilità di usufruire delle dosirisultate eccedenti dopo la rinuncia da parte di alcune categorie come gli insegnanti e gli appartenentiforze dell’ordine. “Si estende aila possibilità di presentarsi1318 per la vaccinazione presso le sedi vaccinali di Riese Pio X, Godega di S. Urbano, Bocciodromo di Villorba, ex foro Boario di Oderzo, per sottoporsi alla vaccinazione portando con sé tessera sanitaria e tessera professionale che attesti l’iscrizione all’Ordine dei”. Destinatari, ...

