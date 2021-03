Giappone, successo per Giulia Casarosa: dall’università di Pisa al premio “Belle II Achievement Award” (Di domenica 14 marzo 2021) Giulia Casarosa, ricercatrice in Fisica presso l’Università di Pisa e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha vinto il premio “Belle II Achievement Award”, assegnato annualmente a giovani ricercatori che hanno ottenuto risultati eccezionali in ambito tecnico nell’esperimento Belle II. Giulia (foto) ha ottenuto questo riconoscimento grazie al suo lavoro di sviluppo del software e studio delle prestazioni del rivelatore di vertice, realizzato in parte presso i laboratori del Dipartimento di Fisica e INFN di Pisa. L’esperimento Belle II, formato da una collaborazione internazionale di circa mille ricercatori, raccoglie i dati prodotti dagli urti tra elettroni e positroni dell’acceleratore ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021), ricercatrice in Fisica presso l’Università die l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha vinto ilII”, assegnato annualmente a giovani ricercatori che hanno ottenuto risultati eccezionali in ambito tecnico nell’esperimentoII.(foto) ha ottenuto questo riconoscimento grazie al suo lavoro di sviluppo del software e studio delle prestazioni del rivelatore di vertice, realizzato in parte presso i laboratori del Dipartimento di Fisica e INFN di. L’esperimentoII, formato da una collaborazione internazionale di circa mille ricercatori, raccoglie i dati prodotti dagli urti tra elettroni e positroni dell’acceleratore ...

Advertising

spacewanko : Mi state dicendo che quest'anno sono t r e anni dal viaggio in giappone e io ne parlo ancora come se fosse successo l'altro ieri? - marcodellaguzzo : Il #Quad è fondamentale per il successo della strategia asiatica degli #StatiUniti. Tutti i membri sono preoccupati… - ghegola : RT @mariadicuonzo1: Gli racconta che ha appena trovato un gruppo Facebook che si chiama “Spagnoli in Giappone che hanno vissuto il terremot… - SimiWonderland : RT @mariadicuonzo1: Gli racconta che ha appena trovato un gruppo Facebook che si chiama “Spagnoli in Giappone che hanno vissuto il terremot… - diconodioggi : RT @mariadicuonzo1: Gli racconta che ha appena trovato un gruppo Facebook che si chiama “Spagnoli in Giappone che hanno vissuto il terremot… -