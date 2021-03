Gianni Morandi ricoverato d’urgenza in ospedale per ustioni alle mani e alle gambe (FOTO) (Di domenica 14 marzo 2021) Incidente domestico per Gianni Morandi: i dettagli Arrivano delle notizio poco confronti su Gianni Morandi, l’eterno ragazzo di Monghidoro. Purtroppo nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 il noto cantante bolognese è rimasto vittima di uno spiacevole incidente mentre stava lavorando nella sua tenuta. L’artista è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere scivolato sul fuoco che lui stesso aveva acceso per bruciare alcuni rami secchi e della sterpaglia. Un brutto episodio che avrebbe portato il professionista ad ustionarsi mani e gambe. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e cosa ha fatto l’artista qualche ora antecedente sui social network prima che accadesse il fatto. Il cantante bolognese è caduto sul fuoco ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 marzo 2021) Incidente domestico per: i dettagli Arrivano delle notizio poco confronti su, l’eterno ragazzo di Monghidoro. Purtroppo nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 il noto cantante bolognese è rimasto vittima di uno spiacevole incidente mentre stava lavorando nella sua tenuta. L’artista è statoindopo essere scivolato sul fuoco che lui stesso aveva acceso per bruciare alcuni rami secchi e della sterpaglia. Un brutto episodio che avrebbe portato il professionista ad ustionarsi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e cosa ha fatto l’artista qualche ora antecedente sui social network prima che accadesse il fatto. Il cantante bolognese è caduto sul fuoco ...

vitaindiretta : Gianni Morandi cade nel fuoco e si ustiona. @s_buttafuoco ci aggiorna sul bollettino medico: 'Ustioni definite prof… - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe