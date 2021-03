Gialla anche domani, almeno per il maltempo. Puglia: allerta per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 14 marzo 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri e montuosi.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Gialla anche domani, almeno per il maltempo. Puglia: allerta per vento fino a burrasca forte <small class="subtitle">Protezione civile, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 marzo 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “venti da forti a, con raffiche di, specie sui settori costieri e montuosi.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ilper , ...

