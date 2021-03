GF Vip, Pupo ci sarà anche nella prossima edizione? Le parole del cantante (anche su una “simpatia particolare”) (Di domenica 14 marzo 2021) Potrebbe essere finita – almeno per il momento – l’esperienza di Pupo come opinionista del Grande Fratello VIP: il cantante che ha fatto da spalla ad Alfonso Signorini assieme ad Antonella Elia potrebbe non essere sul palco in occasione della sesta edizione del reality. Lui stesso al riguardo ha rilasciato un’intervista per la rivista TV, sorrisi e canzoni andando ad alimentare quella che fino a oggi sembrava solo una ipotesi. Vediamo insieme la posizione del cantante in merito. GF Vip, Pupo ci sarà alla prossima edizione? Apparentemente, Pupo vuole ritornare sul palco nelle vesti che gli sono più consone – quelle di cantante, invece che salire nuovamente su quello del Grande Fratello ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 marzo 2021) Potrebbe essere finita – almeno per il momento – l’esperienza dicome opinionista del Grande Fratello VIP: ilche ha fatto da spalla ad Alfonso Signorini assieme ad AntoElia potrebbe non essere sul palco in occasione della sestadel reality. Lui stesso al riguardo ha rilasciato un’intervista per la rivista TV, sorrisi e canzoni andando ad alimentare quella che fino a oggi sembrava solo una ipotesi. Vediamo insieme la posizione delin merito. GF Vip,cialla? Apparentemente,vuole ritornare sul palco nelle vesti che gli sono più consone – quelle di, invece che salire nuovamente su quello del Grande Fratello ...

Maddale86314096 : @Hellyn60938769 Un gruppo di vip su un'isola selvaggia, alle prese con la fame, le intemperie, la sfide per guadagn… - BITCHYFit : Pupo probabilmente non sarà l’opinionista del GF Vip 6: “Ho il calendario pieno” - zazoomblog : Pupo probabilmente non sarà l’opinionista del GF Vip 6: “Ho il calendario pieno” - #probabilmente #l’opinionista - StraNotizie : Pupo probabilmente non sarà l’opinionista del GF Vip 6: “Ho il calendario pieno” - Heidi02268803 : @GF_diretta Spero che il prossimo GF VIP,non dobbiamo più vedere Signorini,Pupo e Antonella!!° -