GF Vip | Mercedesz Henger nella prossima edizione?

(Di domenica 14 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip si è appena concluso, eppure le trattative per unasono già iniziate. Molti concorrenti si propongono in maniera spontanea per prendere parte alla casa più spiata d’Italia, tra questi anche, figlia della nota attrice di film erotici Eva Heneger. Cosa ne pensa la giovane modella di un’altra esperienza in un reality? Il 1 Marzo si è conclusa l’del Grande Fratello Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Mercedesz

ComingSoon.it

Programmi, Lucas Peracchi, chi è come personaggioSe oggi si associa il suo volto alle dichiarazioni della mamma diche gli dava del violento, Lucas Peracchi chi è oggi non tutti lo ...Henger nel prossimo Grande Fratello? Su InstagramHenger ha dichiarato: "Rifarei l' Isola dei Famosi , partirei anche adesso se me la proponessero. Fino all'anno scorso avrei ...Chi è Lucas Peracchi, biografia, età, carriera, vita privata e sentimentale del personal trainer, modello ed ex tronista di Uomini e Donne.Mercedesz Henger, ex Isola dei Famosi, potrebbe essere nel cast della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Si accumulano le voci sul probabile cast della sesta edizione del Grande Fratello VIP: ade ...