GF Vip: Maria Teresa Ruta confusa “Non può pensare questo di me!” (Di domenica 14 marzo 2021) Maria Teresa Ruta recentemente è stata ospite del programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli. Durante la sua intervista l’ex gieffina è tornata nuovamente a parlare di Tommaso Zorzi, e del bene che nonostante tutto prova per lui. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi come tutti gli altri vipponi hanno rilasciato alcune interviste per raccontare la loro esperienza nel reality. In particolare, l’influencer Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 marzo 2021)recentemente è stata ospite del programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli. Durante la sua intervista l’ex gieffina è tornata nuovamente a parlare di Tommaso Zorzi, e del bene che nonostante tutto prova per lui. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi come tutti gli altri vipponi hanno rilasciato alcune interviste per raccontare la loro esperienza nel reality. In particolare, l’influencer Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

mickyCREE : Ma perché non facciamo qualcosa di utile? Mandiamo un segnale a Carlo conti per Pier e a Maria per far presentare t… - peppe844 : #GFvip Gf Vip 5, Maria Teresa Ruta replica alle accuse di Tommaso Zorzi e svela cosa ne pensa delle coppie nate nel… - infoitcultura : Gf Vip 5, Maria Teresa Ruta replica alle accuse di Tommaso Zorzi - infoitcultura : Maria Teresa Ruta risponde al “falsissima” di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta: 'Sono fiera di aver giocato in solitaria. Da subito mi hanno attaccato' -