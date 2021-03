GF Vip, chi sono gli ex inquilini che hanno ricevuto offerte di lavoro? Ecco i più ricercati (Di domenica 14 marzo 2021) Gli ex gieffini che fine hanno fatto dopo il GF Vip 5? La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine da un paio di settimane e il pubblico ultimamente si sta chiedendo cosa fanno gran parte dei protagonisti del reality show di Canale 5. Una volta spenti i riflettori e le telecamere della casa più spiata d’Italia, tutti gli ex gieffini chi prima e chi dopo sono tornati alla vita di sempre. Eppure tra i protagonisti di questa lunga stagione ci sarebbero inquilini che avrebbero ricevuto un bel po’ di proposte di lavoro, mentre altri stanno facendo molta fatica a cercare un’occupazione. Tra questi ci sarebbe la 28enne messinese Rosalinda Cannavò. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo negli ultimi giorni. Difficoltà per Rosalinda Cannavò nel trovare un impiiego Nello ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 marzo 2021) Gli ex gieffini che finefatto dopo il GF Vip 5? La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine da un paio di settimane e il pubblico ultimamente si sta chiedendo cosa fanno gran parte dei protagonisti del reality show di Canale 5. Una volta spenti i riflettori e le telecamere della casa più spiata d’Italia, tutti gli ex gieffini chi prima e chi dopotornati alla vita di sempre. Eppure tra i protagonisti di questa lunga stagione ci sarebberoche avrebberoun bel po’ di proposte di, mentre altri stanno facendo molta fatica a cercare un’occupazione. Tra questi ci sarebbe la 28enne messinese Rosalinda Cannavò. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo negli ultimi giorni. Difficoltà per Rosalinda Cannavò nel trovare un impiiego Nello ...

