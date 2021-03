Gf Vip 5 | Maria Teresa Ruta replica alle accuse di Tommaso Zorzi e svela cosa ne pensa delle coppie nate nel reality

(Di domenica 14 marzo 2021), a distanza di quindici giorni dalla finale del Gf Vip, ha rivelato le sue impressioni a freddo su quello che è stato il travagliato percorso televisivo di Canale 5. La conduttrice si è raccontata in diretta su Radio Radio, per il format Non succederà Più condotto dall’esplosiva Giada Di Miceli. Laha dapprima introdotto una nota importante sulla battaglia contro la violenza sulle donne. Un tema che sta a cuore ae che a detta sua andrebbe risolto prima di tutto all’interno dell’educazione infantile. A testimonianza di ciò, la canzone realizzata dall’ex gieffina in collaborazione con NaryMary: Lividi. Lividi infatti è il brano nato da un’idea del produttore discografico Roberto Zapp. E’ ispirato alla confessione della gieffina che nella Casa ha ...

IsaeChia : #GfVip 5, #MariaTeresaRuta replica alle accuse di #TommasoZorzi e svela cosa ne pensa delle coppie nate nel… - pepppe772 : RT @grmnsnxxxco: @RogerAthom Inutile cercare logica e senso critico nella massa,dopo un anno poi. Il rating dei vari Grande Fratello TREDIC… - RogerAthom : RT @grmnsnxxxco: @RogerAthom Inutile cercare logica e senso critico nella massa,dopo un anno poi. Il rating dei vari Grande Fratello TREDIC… - grmnsnxxxco : @RogerAthom Inutile cercare logica e senso critico nella massa,dopo un anno poi. Il rating dei vari Grande Fratello… - angelicapenny : RT @xattorneyx: Non importa se sei il vincitore del grande fratello vip, l'opinionista dell'isola e il protetto di Maria de Filippi. Se qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Maria

Super - ospite all'ultima puntata di C'è posta per te , il programma diDe Filippi del sabato sera in onda su Canale 5, ecco Luciana Littizzetto , 'in prestito' dalla ...ha coinvolto diversi: ...Ad addobbarli con uova dalle mille sfumature, coniglietti e uccellini di legno sono state le(... la Pro Loco e le Donne Rurali per Nanno e Portolo,Pichler per Tassullo e Campo, Alessia (345.Maria Teresa Ruta ha dei dubbi sulla coppia Salemi-Petrelli: "Non ancora vera" Il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha diviso tanto i ...Una come lei non si scorda: simpatica, eclettica e dalla energia inesauribile. Lalla, Emanuela Sempio, oggi ha 45 anni.