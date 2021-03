Gevi Napoli Basket vince il derby contro Givova Scafati 78-68

Advertising

antonellaa262 : Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Partita di livello altissimo. Decisivo il secondo quarto. Dedicata ai nostri tifos… - GoldelNapoli : Gevi Napoli Basket-Givova Scafati 78-68 - apetrazzuolo : Basket: Gevi Napoli-Givova Scafati 78-68, il derby è azzurro - SportandoIT : Le GeVi Napoli si prende lo scontro al vertice con la Givova Scafati - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket LIVE – GeVi Napoli Basket-Scafati, derby nei piani alti per i partenopei: LIVE – GeVi Napoli Bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli

. Alle 18 sarà palla a due tra lae la Givova Scafati . Grande attesa per un derby che vale il primato condiviso con Forlì nel girone rosso di Serie A2. 'Sarà certamente una bella partita contro una formazione che gioca un'......in classifica nel girone Rosso di A2 in condominio conalle spalle della capolista Forlì vincente con Cento, in attesa del derby di domenica prossima al PalaBarbuto proprio contro la. Nel ...Napoli non lascia, anzi raddoppia e batte per la seconda volta Scafati nella stagione, mettendo in cascina un 2-0 negli scontri diretti che peserà nella seconda fase (78-68).GeVi Napoli - Givova Scafati 78-68 (13-24, 31-18, 19-8, 15-18)GeVi Napoli: Pierpaolo Marini 18 (6/8, 1/4), Jordan Parks 17 (5/12, 2/6), ...