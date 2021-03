Germania: si vota nei länder di Baden Wuerttemberg e Renania (Di domenica 14 marzo 2021) Berlino, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) – I seggi elettorali si sono aperti alle 8 del mattino nei länder del Baden Wuerttemberg e della Renania-Palatinato per due elezioni importanti che potrebbero aiutare a determinare chi sarà il successore del cancelliere Angela Merkel entro la fine dell’anno. Recenti sondaggi mostrano che i Democratici Cristiani conservatori (Cdu) sono in disaccordo con il Partito dei verdi al governo nel Baden-Wuerttemberg. I socialdemocratici di centro sinistra (Spd) stanno guadagnando terreno nella Renania-Palatinato, aumentando le possibilità che l’esponente l’Spd con Malu Dreyer, possa tornare al potere nell’ambito di una coalizione tripartita. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Berlino, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) – I seggi elettorali si sono aperti alle 8 del mattino neidele della-Palatinato per due elezioni importanti che potrebbero aiutare a determinare chi sarà il successore del cancelliere Angela Merkel entro la fine dell’anno. Recenti sondaggi mostrano che i Democratici Cristiani conservatori (Cdu) sono in disaccordo con il Partito dei verdi al governo nel. I socialdemocratici di centro sinistra (Spd) stanno guadagnando terreno nella-Palatinato, aumentando le possibilità che l’esponente l’Spd con Malu Dreyer, possa tornare al potere nell’ambito di una coalizione tripartita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

