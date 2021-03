Germania, male la CDU. Nuove prospettive per la Spd (Di domenica 14 marzo 2021) Le elezioni regionali in Germania nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato hanno confermato i Ministri-Presidenti uscenti: il verde Winfried Kretschmann e la socialdemocratica Malu Dreyer. Kretschmann (32.3 per cento), che governa dal 2011 il Baden-Württemberg, prima in coalizione con i socialdemocratici e negli ultimi cinque anni con la CDU (23.5), può scegliere con chi governare nei prossimi cinque anni, se con i cristiano-democratici - che hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia in una regione che dagli anni Cinquanta fino al 2011 è stata un’autentica roccaforte della CDU – oppure se provare una coalizione a tre con SPD (11.1) e liberali (FDP, 10.7). Malu Dreyer e la SPD (35.7), pur registrando una leggera flessione, si confermano primo partito con un ampio margine di vantaggio rispetto alla CDU (26.8) che anche qui ha ottenuto il peggior ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Le elezioni regionali innel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato hanno confermato i Ministri-Presidenti uscenti: il verde Winfried Kretschmann e la socialdemocratica Malu Dreyer. Kretschmann (32.3 per cento), che governa dal 2011 il Baden-Württemberg, prima in coalizione con i socialdemocratici e negli ultimi cinque anni con la CDU (23.5), può scegliere con chi governare nei prossimi cinque anni, se con i cristiano-democratici - che hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia in una regione che dagli anni Cinquanta fino al 2011 è stata un’autentica roccaforte della CDU – oppure se provare una coalizione a tre con SPD (11.1) e liberali (FDP, 10.7). Malu Dreyer e la SPD (35.7), pur registrando una leggera flessione, si confermano primo partito con un ampio margine di vantaggio rispetto alla CDU (26.8) che anche qui ha ottenuto il peggior ...

