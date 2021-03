Germania, German Design Award: Paola Antonelli è la “Personalità dell’anno 2021” (Di domenica 14 marzo 2021) Paola Antonelli, curatrice del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, è la “Personality of the Year” dei “German Design Award”. “In qualità di curatrice e autrice, Paola Antonelli ha dimostrato in modo impressionante per molti anni quanto il Design influenzi fortemente lo sviluppo della cultura e della società e modella il nostro ambiente di vita – si legge sul sito del prestigioso premio internazionale – Allo stesso tempo, con il suo lavoro, accresce la consapevolezza per un uso responsabile del Design nei confronti delle persone e della natura. E non solo con i Designer, ma anche con tutte le persone che acquistano prodotti e li integrano nella loro vita quotidiana. Paola ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021), curatrice del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, è la “Personality of the Year” dei “”. “In qualità di curatrice e autrice,ha dimostrato in modo impressionante per molti anni quanto ilinfluenzi fortemente lo sviluppo della cultura e della società e modella il nostro ambiente di vita – si legge sul sito del prestigioso premio internazionale – Allo stesso tempo, con il suo lavoro, accresce la consapevolezza per un uso responsabile delnei confronti delle persone e della natura. E non solo con ier, ma anche con tutte le persone che acquistano prodotti e li integrano nella loro vita quotidiana....

Ultime Notizie dalla rete : Germania German Chi in Germania teme un flop del Fcas Perché una crisi della cooperazione industriale tra Francia e Germania sul Fcas potrebbe trasformarsi in una crisi dell'integrazione europea secondo il German Institute for International and Security Affairs Restano ancora nodi da sciogliere per il progetto Fcas ...

Le 10 architetture contemporanee più iconiche di Berlino ... che aveva come tema la costruzione della più grande biblioteca ad accesso libero in Germania. Il ... il BDA Prize Berlin 2009, un premio all'Architecture Prize Berlin 2009, il German Natural Stone ...

Germania, German Design Award: Paola Antonelli è la "Personalità dell'anno 2021" - Ildenaro.it Il Denaro In Germania multe ad aziende che violano diritti umani Il governo tedesco ha approvato una legge che obbliga le aziende ad agire contro le violazioni dei diritti umani presso i loro fornitori stranieri. Ovvero, se lungo la catena di approvvigionamento è p ...

Deutsche Bahn: Pofalla, quest anno digitalizzeremo i collegamenti in sette regioni della Germania “Ora ci stiamo muovendo con la Digital Rail Germany in modalità turbo. Lavorando a stretto contatto con l’industria ferroviaria, quest’anno stiamo digitalizzando i collegamenti in sette regioni della ...

