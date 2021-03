Germania, elezioni regionali: Verdi avanti nel Baden-Wurttemberg, Spd in testa in Renania-Palatinato (Di lunedì 15 marzo 2021) elezioni regionali in Germania in due lander. I Verdi verso la riconferma in Baden-Wurttemberg come i socialisti in Renania-Palatinato. BERLINO – Si sono svolte in Germania le elezioni regionali in Baden-Wurttemberg e in Renania-Palatinato. elezioni regionali, test verso il voto generale Si è trattato in un importantissimo test elettorale nell’anno che avrà il culmine il prossimo 26 settembre con le elezioni politiche. Le prime senza la cancelliera Angela Merkel alla guida dei conservatori. https://www.youtube.com/watch?v=LOQ2d3Tt8Wc&ab ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021)inin due lander. Iverso la riconferma income i socialisti in. BERLINO – Si sono svolte inleine in, test verso il voto generale Si è trattato in un importantissimo test elettorale nell’anno che avrà il culmine il prossimo 26 settembre con lepolitiche. Le prime senza la cancelliera Angela Merkel alla guida dei conservatori. https://www.youtube.com/watch?v=LOQ2d3Tt8Wc&ab ...

Advertising

Corriere : Germania, la Cdu crolla alle elezioni regionali Avanti Verdi e Spd - RaiNews : Un test importantissimo in vista delle elezioni politiche del 26 settembre, le prime in 16 anni senza la cancellier… - lofioramonti : In Germania (elezioni regionali in Baden Württemberg) vincono nuovamente i Verdi. Si tratta del Land più avanzato i… - ClaudioNY77 : RT @Ilconservator: Germania 234 morti — Elezioni Italia 264 morti — Lockdown — Zona Rossa — Zona Arancione — Zona Arancione rafforzato —… - StefanoDelCarr1 : RT @ImolaOggi: Germania, elezioni locali: crolla Cdu, il partito della Merkel -