Germania, elezioni regionali: crollo della Cdu della Merkel (al 23 – 25%) (Di domenica 14 marzo 2021) In Germania è possibile formare un governo anche senza la Cdu. E' quanto ha dichiarato all'emittente Ard Olaf Scholz, candidato cancelliere della Spd L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 marzo 2021) Inè possibile formare un governo anche senza la Cdu. E' quanto ha dichiarato all'emittente Ard Olaf Scholz, candidato cancelliereSpd L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiNews : Un test importantissimo in vista delle elezioni politiche del 26 settembre, le prime in 16 anni senza la cancellier… - Corriere : Germania, la Cdu crolla alle elezioni regionali Avanti Verdi e Spd - you_trend : ???? #Germania: urne aperte fino alle 18:00 per le elezioni regionali in #RenaniaPalatinato e #BadenWürttemberg e per… - Gianluc68325330 : RT @claudio_2022: In Germania il partito di Angela Merkel crolla nelle elezioni in due lander, vittoria a Verdi e Spd. - formichenews : In Germania i Verdi restano forti e la Cdu soffre. E l’ultradestra di AfD… L'articolo di @Svevabi ??… -