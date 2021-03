Gentiloni | “Siamo ancora dentro la pandemia Possibile una forte ripresa”

(Di domenica 14 marzo 2021) Paoloal ‘Corriere della Sera’: “Sul patto di stabilità decideremo in autunno. Dobbiamo uscire dalla”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera per Paolo. “in terza ondata – ha affermato il commissario europeo – e le conseguenze per le attività economiche restano forti. I vaccini, però, ci permettono di vedere la luce in fondo al tunnel e nel 2021 e 2022 ci potrebbe essere una“. “Nel 2020 abbiamo preso decisioni vitali” L’ex premier ha parlato anche delle decisioni prese nel 2020: “Abbiamo fatto scelte vitali come la sospensione del patto di stabilità, le regole europee sugli aiuti di Stato e il piano pandemico di acquisti della Bce . C’è stata meno divergenza rispetto a quanto si ...

Ma con un debito pubblico in media al 103% del Pil nell'area euro – sottolinea Gentiloni-, abbiamo bisogno di una discussione ... di bilancio prima di pagare gli interessi sul debito che sarebbero ...Gli utili ai lavoratori, "gratuitamente e in condizioni di favore". Un'idea che in Italia non è decollata e che pure in molti hanno provato a rilanciare negli ultimi anni.