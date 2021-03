Genova | 13 contagiati dal Covid all’ospedale San Martino | “Un’infermiera aveva rifiutato il vaccino” Toti | “Voglio renderlo obbligatorio”

(Di domenica 14 marzo 2021) È di 13 positivi (11 pazienti e 2 infermieri) il bilancio di un focolaio di-19 scoperto sabato sera al policlinico Sandi, causato con ogni probabilità dacheil. Il reparto interessato è quello di Malattie respiratorie e allergologia, al primo piano lato est del padiglione Maragliano: una clinica che nelle intenzioni dell’ospedale doveva rimanere “pulita”. “Lì dentro entrano solo pazienti con tampone molecolare negativo”, conferma a Ilfattoquotidiano.it il direttore generale Salvatore Giuffrida. “Dopo che l’infermiera è risultata positiva, abbiamo trovato il virus anche nei degenti. Ora potremmo dover essere costretti a trasformarlo in reparto, andando in sofferenza di posti letto ...

Advertising

Cassio39592131 : Genova, 13 contagiati dal Covid all'ospedale San Martino: 'Un'infermiera aveva rifiutato il vaccino'. Toti: 'Voglio… - sanghi47 : RT @rep_genova: Undici contagiati nel reparto dell'infermiera positiva che ha rifiutato la vaccinazione al 'San Martino' di Genova [di Mich… - elisasola_ : RT @rep_genova: Undici contagiati nel reparto dell'infermiera positiva che ha rifiutato la vaccinazione al 'San Martino' di Genova [di Mich… - rep_genova : Undici contagiati nel reparto dell'infermiera positiva che ha rifiutato la vaccinazione al 'San Martino' di Genova… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge per ob… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova contagiati

Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti dopo il caso del cluster scoppiato all' ospedale San Martino didove operava un' infermiera che ha rifiutato il vaccino ed è stata trovata ...La direzione dell'ospedale policlinico San Martino diieri aveva confermato l'individuazione di un cluster derivante da variante inglese al 1° piano del Padiglione Maragliano. Infatti era ...Il governatore ligure Toti: "Ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di renderlo obbligatorio per questa categoria” ...Un cluster di contagio da covid, derivante dalla variante inglese, è stato individuato in queste ore all'ospedale policlinico San Martino di Genova, al primo piano del ...