Gemma Galgani a C’è Posta Per Te lascia senza parole Belen Rodriguez

Gemma Galgani è stata la vera protagonista dell'ultima puntata di C'è Posta Per Te. Luciana Littizzetto ha invitato Veronica Peparini, Belen Rodriguez e la dama torinese, per chiedere loro consigli su come attirare gli uomini usando la sensualità. Gems è arrivata in studio pensando che dall'altra parte della busta avrebbe trovato Giorgio Manetti… Gemma CHE PENSA SUBITO A GIORGIO #CePostaPerTe pic.twitter.com/nCw0qQ3oOo — MediaTrash official (@MediaTrash off) March 13, 2021 SIAMO NEL 2021 E Gemma PENSA ANCORA A GIORGIO E ALLA LETTERA CHE GLI HA MANDATO NEL 2016 STO CREPANDO AMO QUESTA DONNA #cePostaperte pic.twitter.com/W9lGl5ierZ — mi manca Sanremo (@Tristan esdpv) March 13, 2021

