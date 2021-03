Gb: ministro interni chiede rapporto su arresti durante veglia per Sarah Everard (Di domenica 14 marzo 2021) Londra, 14 mar. (Adnkronos) - "Alcuni dei filmati che circolano online sulla veglia a Clapham sono sconvolgenti. Ho chiesto alla Polizia un rapporto completo su quanto accaduto. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Sarah in questo momento terribile". Ad annunciarlo su twitter è il ministro dell'Interno britannico Priti Patel dopo gli incidenti tra poliziotti e manifestanti nel parco Clapham di Londra dove si erano riunite centinaia di persone per ricordare Sarah Everard, 33 anni, che il 3 marzo è stata rapita e uccisa mentre rientrava da sola a piedi. La manifestazione era stata annullata a causa delle restrizioni anti Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Londra, 14 mar. (Adnkronos) - "Alcuni dei filmati che circolano online sullaa Clapham sono sconvolgenti. Ho chiesto alla Polizia uncompleto su quanto accaduto. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici diin questo momento terribile". Ad annunciarlo su twitter è ildell'Interno britannico Priti Patel dopo gli incidenti tra poliziotti e manifestanti nel parco Clapham di Londra dove si erano riunite centinaia di persone per ricordare, 33 anni, che il 3 marzo è stata rapita e uccisa mentre rientrava da sola a piedi. La manifestazione era stata annullata a causa delle restrizioni anti Covid.

