Gattuso, il tempo degli alibi è finito. Contro il Milan sfida cruciale. Il Napoli arriverà in Champions ? (Di domenica 14 marzo 2021) E’ il momento che mister Gattuso dimostri tutto il suo valore. Contro il Milan orfano di Ibra gli uomini di Gattuso cominciano una difficile rincorsa alla zona Champions League. Raggiungere una delle prime quattro caselle è un’impresa tutt’altro che agevole per il Napoli. Gattuso dovrà vincere la concorrenza di rivali che, pur avendo accusato qualche colpo a vuoto, sembrano maggiormente in grado di centrare il bersaglio. L’Inter vola verso lo Scudetto, il Milan ha dimostrato di esser ben vivo Contro lo United nonostante le tante defezioni, la Juventus è sempre la Juventus, Roma ed Atalanta vivono una condizione mentale e fisica invidiabile. Il Napoli di Gattuso arriva alle sfide decisive del torneo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 marzo 2021) E’ il momento che misterdimostri tutto il suo valore.ilorfano di Ibra gli uomini dicominciano una difficile rincorsa alla zonaLeague. Raggiungere una delle prime quattro caselle è un’impresa tutt’altro che agevole per ildovrà vincere la concorrenza di rivali che, pur avendo accusato qualche colpo a vuoto, sembrano maggiormente in grado di centrare il bersaglio. L’Inter vola verso lo Scudetto, ilha dimostrato di esser ben vivolo United nonostante le tante defezioni, la Juventus è sempre la Juventus, Roma ed Atalanta vivono una condizione mentale e fisica invidiabile. Ildiarriva alle sfide decisive del torneo ...

Advertising

FBlanconegro : @Toccoditacco10 ????????????????????????quelli che sono riuscito a #contare...e siamo al 10' del #primo tempo.....… - danionthewave : @LucaBosso93 @17su24 @sscnapoli Un incognita no. ci vorrà tempo? Probabile. Ma sinceramente se poi si può tornare a… - milanecon : @indiavolati @CapitanBergomi No io non capisco nemmeno GIEK Almeno Locatelli è giovane e per quanto fosse impensab… - larisposta_42 : Big match al fantacalcio, avversario ieri sera: 'hai già vinto, hai muriel e pasalic, e domani anche caputo e berar… - kalidu1926 : @CucchiRiccardo il Manchester united avrà bisogno di tempo sul dopo fergusson con gattuso andrebbe meglio -