Gabriele Rossi, l’ex fidanzato di Gabriel Garko parla della Ares: “Ora lui ha la forza per dire la verità. Ci stavo cascando anche io, mia madre mi ha aperto gli occhi” (Di domenica 14 marzo 2021) “Gabriel Garko è nel periodo giusto della sua vita, ora ha forza di potersi permettere di dire la verità. E lo ha fatto parlando con la procura”. A dirlo, a Repubblica, è Gabriele Rossi , l’ex fidanzato di Gabriel Garko, commentando i recenti sviluppi sul caso della presunta setta legata alla casa di produzione Ares Film. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sul suicidio di Teodosio Losito dopo le dichiarazioni di Rosalinda Celentano e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip e nei giorni scorsi ha sentito come persone informate sui fatti diversi vip, tra cui appunto Garko. “Era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “è nel periodo giustosua vita, ora hadi potersi permettere dila. E lo ha fattondo con la procura”. A dirlo, a Repubblica, èdi, commentando i recenti sviluppi sul casopresunta setta legata alla casa di produzioneFilm. La Procura di Roma haun’inchiesta sul suicidio di Teodosio Losito dopo le dichiarazioni di Rosalinda Celentano e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip e nei giorni scorsi ha sentito come persone informate sui fatti diversi vip, tra cui appunto. “Era ...

