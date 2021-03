Futuro Haaland | il Borussia Dortmund | «Se dovesse lasciarci…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021) Michael Zorc, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Die Welt in merito aldi Erling: le sue dichiarazioni Michael Zorc, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Die Welt in merito aldi Erling. «Se un giornodecidere di lasciarci, soltanto pochi club potrebbero permetterselo. Ma cercheremo di trattenerlo il più a lungo possibile: non ho mai visto nessuno come lui». Leggi su Calcionews24.com