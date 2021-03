Formazioni ufficiali Milan-Napoli | Serie A 2020 2021

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledi, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di. Sfida di alta classifica tra i rossoneri di Pioli, reduci dal successo contro il Verona, e gli azzurri di Gattuso, che arrivano dal netto successo contro il Bologna. L’appuntamento è per le ore 20.45 di domenica 14 marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici.DI: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Castillejo, Calhanoglu, Krunic, Leao: Ospina, Di Lorenzo, Maskimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne SportFace.

Advertising

DiMarzio : #CagliariJuve, le formazioni ufficiali - DiMarzio : #BolognaSampdoria, le formazioni ufficiali - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli - SIMONE4ESPOSITO : RT @areanapoliit: Milan-#Napoli, formazioni ufficiali - areanapoliit : Milan-#Napoli, formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Milan Napoli match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...PROBABILIMILAN NAPOLI/ Quote, Donnarumma contro Ospina! I TESTA A TESTA La diretta di ... Tabella alla mano parliamo oggi di ben 166 precedenti, questi segnati dal 1927 a oggi e ...Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli posticipo della 27ª giornata di campionato. Difesa inedita per il Milan con Tomori ed il '99 Gabbia che sostituiscono Romagnoli e Kjaer, e Dalot giocherà a ...MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; ...