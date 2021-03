Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledi, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di. I bianconeri di Pirlo vogliono riscattare la delusione di Champions League, mentre i sardi di Semplici vanno a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di domenica 14 marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.