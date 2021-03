Formazioni ufficiali Bologna Sampdoria | Orsolini in panchina | c’è Damsgaard

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3) – Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg, Soriano; Skov Olsen, Barrow, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.(4-4-1-1) – Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto;; Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

bologna_sport : #BFCSampdoria: le formazioni ufficiali - infobetting : Bologna-Sampdoria (14 marzo ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - cn1926it : #SerieA, #BolognaSampdoria: le formazioni ufficiali della sfida - ILOVEPACALCIO : #SerieA, #BolognaSampdoria: le formazioni ufficiali - Mediagol : #SerieA, #Bologna-#Sampdoria: Palacio sfida Quagliarella, le formazioni ufficiali della sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Bologna Sampdoria match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Ledi Bologna - Sampdoria BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. ALL. : Mihajlovic. ...In campo alle 12.30 al Dall'Ara, Bologna e Sampdoria aprono la domenica della 27\^ giornata di Serie A. Il Bologna, dopo due sconfitte consecutive, cerca il riscatto contro i bluce ...La diretta TV di Bologna-Sampdoria, partita valida per il 27ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su DAZN.