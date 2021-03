Formazioni ufficiali Arsenal-Tottenham, Premier League 2020/2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Arsenal-Tottenham, sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Grande attesa per il derby di Londra, con gli Spurs di Mourinho che proveranno ad avvicinarsi alla zona Champions. L’Arsenal vuole risalire e migliorare la decima piazza, a 7 punti di distanza dal settimo posto del Tottenham. Fischio d’inizio fissato per le ore 17.30 di domenica 14 marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Arsenal-Tottenham: Arsenal: Leno; Cedric, David Luiz, Gabriel, Tierney, Xhaxa, Partey, Smith Rowe, Odegaard, Saka, Lacazette. Tottenham: Lloris ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ledi, sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di. Grande attesa per il derby di Londra, con gli Spurs di Mourinho che proveranno ad avvicinarsi alla zona Champions. L’vuole risalire e migliorare la decima piazza, a 7 punti di distanza dal settimo posto del. Fischio d’inizio fissato per le ore 17.30 di domenica 14 marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici.: Leno; Cedric, David Luiz, Gabriel, Tierney, Xhaxa, Partey, Smith Rowe, Odegaard, Saka, Lacazette.: Lloris ...

