Forlì | in azienda spogliatoi separati per italiani e stranieri “Lo hanno chiesto i lavoratori”

spogliatoi separati per lavoratori bianchi e lavoratori neri. E' questa l'incredibile notizia che arriva da Forlì, dove un'azienda è finita al centro delle polemiche. spogliatoi separati per lavoratori bianchi e lavoratori neri. Non siamo negli Stati Uniti degli anni '50, ma a a Forlì, Italia, nel 2021. Una notizia sconcertante venuta alla luce durante una

Bellanova (IV): "Integrazione non può equivalere a tollerare con soluzioni al ribasso culture, pratiche e consuetudini differenti dalle ... Teresa Bellanova, esponente di rilievo quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet: 'In un'azienda di Forlì il proprietario ha disposto la separazione fra lavoratori italiani e stranieri negli spogliatoi. Integrazione non può equivalere a tollerare con soluzioni al ribasso culture, pratiche ...

Forlì, in azienda spogliatoi separati per italiani e stranieri. Il titolare: «Scelta dei dipendenti»