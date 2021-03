Folla nelle città per l'ultimo weekend "libero". Cosa si potrà fare e cosa no da domani (Di domenica 14 marzo 2021) Fino al 6 aprile il giallo sparisce dalla mappa Il decreto legge pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale cancella da lunedì prossimo fino al 6 aprile il giallo dalla mappa dell'Italia, che - a parte ... Leggi su rainews (Di domenica 14 marzo 2021) Fino al 6 aprile il giallo sparisce dalla mappa Il decreto legge pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale cancella da lunedì prossimo fino al 6 aprile il giallo dalla mappa dell'Italia, che - a parte ...

pantycat : RT @akakarolina: Tutti ammassati nelle vie del centro perché 'da domani zona rossa'. Da domani non potrai uscire per evitare i contagi, qu… - Michelle_284 : RT @akakarolina: Tutti ammassati nelle vie del centro perché 'da domani zona rossa'. Da domani non potrai uscire per evitare i contagi, qu… - akakarolina : Tutti ammassati nelle vie del centro perché 'da domani zona rossa'. Da domani non potrai uscire per evitare i cont… - infoitinterno : Folla nelle città per l'ultimo weekend di libertà. Cosa si potrà fare e cosa no da domani - dino_andreani : @Nonnadinano @AlbertoLetizia2 @R0967S Guarda BBC parla di folla di diverse migliaia di persone, mai di 'solo donne'… -

Ultime Notizie dalla rete : Folla nelle Folla nelle città per l'ultimo weekend "libero". Cosa si potrà fare e cosa no da domani Venerdì sera nell'area una folla di circa duecento persone è stata dispersa dalla polizia locale. In città tanta gente a passeggio nelle vie dello shopping. Non sono mancate le multe: venerdì sera in ...

Kate e quei fiori per Sarah che la proiettano in una dimensione istituzionale Capelli sciolti, poco trucco e un trench per confondersi tra la folla. Una settimana dopo l'intervista esplosiva di Meghan alla tv americana, la cognata Kate ha ... per le donne, nelle strade di Londra. ...

Folla nelle città per l'ultimo weekend di libertà. Cosa si potrà fare e cosa no da domani Rai News Torino, marea umana al parco del Valentino (LaPresse) Folla e assembramenti al parco del Valentino di Torino, nell'ultimo giorno in zona arancione del Piemonte che da domani passerà in zona rossa come ...

Ultimo Week-End in giallo della Capitale In attesa della serrata di lunedì, in tanti si sono riversati fuori a Roma: folla al Centro storico con intervento della polizia locale che ha chiuso un tratto di via del Corso e l'area di Fontana di ...

