Foggia | sindaco Landella | ' Non mi dimetto | vado avanti'

(Di domenica 14 marzo 2021), l'aria che tira a Palazzo di città non è delle migliori. Prima le bufere giudiziarie, poi la commissione di accesso agli atti per verificare infiltrazioni criminali nella gestione ...

Il marasma di ordine politico misto all'indagine antimafia ha fatto chiedere alle opposizioni, tutte, le sue dimissioni dadi. E' un momento difficile non ci sono dubbi. Lei pensa si ...Ad annunciare il decesso, avvenuto ieri, ildi, Franco Landella, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Questo maledetto virus - ha scritto - ci ha privato di una persona ...Sindaco Landella, l'aria che tira a Palazzo di città non è delle migliori. Prima le bufere giudiziarie, poi la commissione di accesso agli atti per verificare infiltrazioni criminali nella gestione po ...Il consigliere comunale di maggioranza al Comune di Foggia, Alfonso Fiore (Lega), di 53 anni, è morto dopo aver contratto il Covid. Era ricoverato da una settimana nel reparto di rianimazione del Poli ...