Focolai isolati, scuole sicure: così le città toscane evitano la zona rossa (Di domenica 14 marzo 2021) Su 88 comuni a rischio solo per 73 vengono varate le restrizioni più dure. Giani: mi sono confrontato con i sindaci, alcuni hanno motivato il loro no Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 14 marzo 2021) Su 88 comuni a rischio solo per 73 vengono varate le restrizioni più dure. Giani: mi sono confrontato con i sindaci, alcuni hanno motivato il loro no

Advertising

TgrSicilia : Nella zona rossa di montedoro. strade deserte e bar chiusi dopo i focolai isolati nel paese nisseno. vaccini a domi… - fseviareggio : RT @iltirreno: Su 88 comuni a rischio solo per 73 vengono varate le restrizioni più dure. Ecco per quali motivi - iltirreno : Su 88 comuni a rischio solo per 73 vengono varate le restrizioni più dure. Ecco per quali motivi - MarySpes : RT @Xdeso: @rosaroccaforte @2Biagetti @Entreri41 ...2/2 per il vaiolo era insufficiente la produzione di vaccini, quindi si adottò la strat… -