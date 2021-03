Fiorentina | Vlahovic cercato dai Top club | Commisso deve blindarlo

(Di domenica 14 marzo 2021)conquista la Serie A ma accende su di sé anche i riflettori di alcuni top: ora perè giunta l’ora diDusan, reduce dalla splendida tripletta sul campo del Benevento, continua ad essere seguito dai topdi mezza Europa. Sulle tracce dell’attaccante viola, in scadenza di contratto nel 2023, ci sarebbe anche la Roma che però non ha ancora formalizzato alcuna offerta. Ora perè giunta l’ora di accelerare i tempi e cercare di blindare il proprio gioiello per non correre il rischio di doverlo deprezzare nella prossima sessione di calciomercato. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

conquista la Serie A ma accende su di sé anche i riflettori di alcuni top club: ora per Commisso è giunta l'ora di ...Nel finale della prima frazione di gioco il Benevento ci riprova senza successo con Glaich e latrova anzi il tris attraverso l'ennesima rete della serata firmata da, autore ...Chi ha visto nascere, ‘fiorentinamente’ parlando, Vlahovic è Carlos Freitas, ex ds e spalla di Corvino nella seconda reggenza del dirigente pugliese. A Radio Sportiva, Freitas ha parlato così dell’att ...Per ora 12 le reti in campionato di Vlahovic: da tre anni la Fiorentina non aveva un giocatore capace di segnare tanto. E a 11 match dalla fine, il serbo può battere Giuseppe Rossi, l'ultimo a ...