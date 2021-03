Finge di avere il Covid per evitare il carcere. Scoperto e arrestato (Di domenica 14 marzo 2021) Un pluripregiudicato tarantino di 29 anni, dedito soprattutto a numerosi reati predatori nel centro cittadino, attualmente agli arresti domiciliari, per evitare l’esecuzione di un ordine di carcerazione per pena definitiva di reclusione di più di 5 anni, aveva ben pensato di falsificare un certificato medico che attestava la sua positività al Covid-19. Con questo stratagemma aveva affrontato i poliziotti della Volante che nelle ore notturne gli avevano fatto visita per un controllo di polizia. Il giorno successivo i poliziotti della Squadra Mobile si sono presentati alla sua porta per eseguire un’ordine di carcerazione per pregresse condanne. Sia il suo spavaldo atteggiamento, quasi da persona “intoccabile”, che il documento presentato attestante la sua positività hanno insospettito i poliziotti che in brevissimo tempo, anche grazie alla ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 14 marzo 2021) Un pluripregiudicato tarantino di 29 anni, dedito soprattutto a numerosi reati predatori nel centro cittadino, attualmente agli arresti domiciliari, perl’esecuzione di un ordine di carcerazione per pena definitiva di reclusione di più di 5 anni, aveva ben pensato di falsificare un certificato medico che attestava la sua positività al-19. Con questo stratagemma aveva affrontato i poliziotti della Volante che nelle ore notturne gli avevano fatto visita per un controllo di polizia. Il giorno successivo i poliziotti della Squadra Mobile si sono presentati alla sua porta per eseguire un’ordine di carcerazione per pregresse condanne. Sia il suo spavaldo atteggiamento, quasi da persona “intoccabile”, che il documento presentato attestante la sua positività hanno insospettito i poliziotti che in brevissimo tempo, anche grazie alla ...

