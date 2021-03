Final Fantasy VII Remake diventa un affascinante ' tour' VR che ci immerge nell' iconica Midgar

(Di domenica 14 marzo 2021)VIIha trasformatoin un luogo brulicante di vita e tecnologia, qualcosa che molti sognano di poter esplorare per davvero. In risposta a quei sogni, sono entrati in azione Takato Matsuki e Colonel McKernel, due utenti che sono riusciti a portare le iconiche location diVIIall'interno del software PC VRChat. Questo significa che, da oggi, potete indossare il vostro visore per la realtà virtuale ed esplorare la città diinsieme agli avatar virtuali dei vostri amici. Leggi altro...

Grazie all'operato di alcuni modder, le principali location di Final Fantasy VII Remake sono ora esplorabili in realtà virtuale nel famoso software VRChat.Per sollevare e sventolare quel pezzo di ferro che è la Buster Sword di Cloud, uno youtuber ha speso quasi 1000 dollari nell'acquisto di un esoscheletro per potenziare la presa.