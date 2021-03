Figliuolo dice basta allo spreco di dosi: "Chiunque passa va vaccinato" (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene", altrimenti "si va su classi vicine o sennò su Chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a "Che Tempo che fa". "Dobbiamo accelerare, fare un cambio di passo - ha aggiunto - per andare a regime con 500 mila vaccinazioni al giorno per far sì che entro fine settembre almeno l'80% degli italiani sia vaccinato". Per riuscirci, ha sintetizzato Figliuolo, "si potrebbe dire più vaccini, più vaccinatori, più centri dove vaccinare". Altri step: "per fine di questo mese arriveremo a 15 milioni di ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "Voglio approfondire la questione dellebuttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene", altrimenti "si va su classi vicine o sennò suva; questo bisogna fare". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo, a "Che Tempo che fa". "Dobbiamo accelerare, fare un cambio di passo - ha aggiunto - per andare a regime con 500 mila vaccinazioni al giorno per far sì che entro fine settembre almeno l'80% degli italiani sia". Per riuscirci, ha sintetizzato, "si potrebbe dire più vaccini, piùri, più centri dove vaccinare". Altri step: "per fine di questo mese arriveremo a 15 milioni di ...

