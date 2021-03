FIFA 21, EA non regalerà più contenuti speciali a dipendenti e partner in risposta allo scandalo FUT (Di domenica 14 marzo 2021) Qualche giorno fa, EA si è ritrovata suo malgrado invischiata in uno scandalo che ha sconvolto la community di FIFA: a quanto pare, un presunto impiegato Electronic Arts avrebbe venduto delle carte rare di FIFA Ultimate Team, ottenute grazie al suo status nella compagnia, allestendo un vero e proprio mercato nero. Le carte, incredibilmente rare, venivano vendute per cifre esorbitanti e potevano toccare anche le migliaia di dollari: normalmente, bisognerebbe ottenerle tramite loot box e spacchettamenti vari, ma il drop rate di alcune di queste rarità è incredibilmente basso, da qui il loro valore. L'unico modo per ottenerle "al 100%", sarebbe quello di comprarle direttamente da qualcuno e qui entra in gioco il presunto dipendente di EA, il quale può possedere qualsiasi carta in qualsiasi momento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 marzo 2021) Qualche giorno fa, EA si è ritrovata suo malgrado invischiata in unoche ha sconvolto la community di: a quanto pare, un presunto impiegato Electronic Arts avrebbe venduto delle carte rare diUltimate Team, ottenute grazie al suo status nella compagnia, allestendo un vero e proprio mercato nero. Le carte, incredibilmente rare, venivano vendute per cifre esorbitanti e potevano toccare anche le migliaia di dollari: normalmente, bisognerebbe ottenerle tramite loot box e spacchettamenti vari, ma il drop rate di alcune di queste rarità è incredibilmente basso, da qui il loro valore. L'unico modo per ottenerle "al 100%", sarebbe quello di comprarle direttamente da qualcuno e qui entra in gioco il presunto dipendente di EA, il quale può possedere qualsiasi carta in qualsiasi momento. Leggi altro...

Advertising

FabrizioGrandi5 : @Inter @EA_FIFA_Italia Gagliardini titolare per eventuale subentro di Eriksen a gara in corso è una scelta che ci p… - Eurogamer_it : #FIFA21, EA non regalerà più contenuti speciali a dipendenti e partner in risposta allo scandalo FUT. - recordisco : @Inter @EA_FIFA_Italia Non ho capito perché #conte non faccia giocare @stefanosensi12. - Steve__Carboni : @Poseidone12 @Inter @EA_FIFA_Italia Non hanno fatto in tempo a tesserarti - steballons : @Inter @EA_FIFA_Italia Ma Sensi?? È ancora in questo mondo o è trapassato e non ce lo avete detto?? -