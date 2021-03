Festa del Cross, il Gruppo Alpinistico Vertovese conquista il titolo italiano nella staffetta (Di domenica 14 marzo 2021) Si dice che l’attesa aumenti il desiderio di vincere. Questa affermazione vale senza dubbio per i ragazzi del Gruppo Alpinistico Vertovese, protagonisti della giornata inaugurale della Festa del Cross. A distanza di due anni dall’ultima edizione della rassegna, il quartetto seriano ha infatti conquistato il titolo italiano di staffetta succedendo nell’albo d’oro all’Atletica Bergamo 1959. Costretti a inseguire nella prima frazione i rappresentanti della società cittadina e dell’Atletica Winner Foligno, la squadra orobica ha preso il comando nella seconda complice l’ottima prestazione di Stefano Pedrana. In grado di mantenere saldamente la vetta della gara grazie ad Alessandro Lotta, la formazione ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Si dice che l’attesa aumenti il desiderio di vincere. Questa affermazione vale senza dubbio per i ragazzi del, protagonisti della giornata inaugurale delladel. A distanza di due anni dall’ultima edizione della rassegna, il quartetto seriano ha infattito ildisuccedendo nell’albo d’oro all’Atletica Bergamo 1959. Costretti a inseguireprima frazione i rappresentanti della società cittadina e dell’Atletica Winner Foligno, la squadra orobica ha preso il comandoseconda complice l’ottima prestazione di Stefano Pedrana. In grado di mantenere saldamente la vetta della gara grazie ad Alessandro Lotta, la formazione ...

Advertising

frankiehinrgmc : Ciao Raoul, spirito del convivio ?? Qui era il giorno del tuo ottantesimo compleanno, mentre inviti tutti a mangiare… - OfficialASRoma : Il 19 marzo è la festa del papà ???? ??? In vista dell'occasione, sabato 13 e domenica 14 ci sarà il 50% di sconto s… - Agenzia_Ansa : Il 17 marzo, giorno in cui si celebra san Patrizio, i maggiori siti e monumenti del mondo si illumineranno di verd… - hollly_9 : RT @literatura_rte: Ferruccio Scattola (1873-1950) La Festa del Redentore a Venezia - martvna_tae : RT @btshouse_ita: ?? Nel profilo per il FESTA del 2016, ?? scrisse di voler fare due cose nella sua vita: ??Creare una canzone ? ??Imparare a… -