Femminicidio Napoli | l’ultima telefona di Ornella Pinto alla sorella per chiedere aiuto | “Mi sta ammazzando”

(Di domenica 14 marzo 2021)è morta per mano del compagno, dal quale era separata da circa un anno (ma solo da pochi giorni non vivevano più insieme). Lui, Giuseppe Iacomino, l’ha uccisa con più di dieci coltellate, colpendola a sorpresa nel cuore della notte. Il motivo? Non accettava la separazione, nonostante fosse stato proprio luifine a decidersi di allontanarsi.uccisa nel cuore della notte Standoricostruzione resa nota da Il Mattino, Iacomino è entrato in casa nel cuore della notte con il doppione delle chiavi. Arrivato in camera da letto, ha preso un coltellaccio e ha cominciato a colpire la donna, incurante del fatto che steso accanto a lei ci fosse il loro bambino di quattro anni. Il piccolo si è svegliato e ha assistitoscena tra ...

Advertising

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - Corriere : Ornella, uccisa dall’ex davanti al figlio di quattro anni. L’ultima chiamata alla sorella: «Salvami» - massimobrangi : Ennesimo femminicidio... Una tragedia infinita... Adesso ci tocca ancora più da vicino... Nel nostro quartiere... A… - montsefuror : RT @nonunadimeno: #femminicidio a #Napoli Ornella Pinto 39 anni uccisa con 12 coltellate dal marito. Riempitevi la bocca di commiserazione… - rep_napoli : Femminicidio a Napoli: 'Ornella Pinto vittima di brutalità inaudita'. [di Irene de Arcangelis] [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Napoli

Ancora unin Italia. Non si arresta l'insopportabile striscia di sangue che vede le donne come vittime. L'ultima tragedia oggi adove un uomo, Pinotto Iacomino, 43 anni, ha accoltellato ...... intorno alle cinque del mattino di ieri torna ae apre la porta dell'appartamento in via ... 'Ancora un brutalead opera di chi dovrebbe amare la propria compagna invece di odiarla ...Napoli. Il Sindaco Luigi de Magistris ha scritto un tweet sull’ultimo episodio di femminicidio avvenuto ieri. “Ancora un brutale femminicidio a Napoli ad opera di chi dovrebbe amare la propria compagn ...La procuratrice Elena Neri, ha disposto il suo fermo per omicidio volontario. La coppia, che viveva insieme da sei anni, ha un figlio minorenne cronaca. di Redazione Online/Rossana Russo. Una furia in ...