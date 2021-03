Fabrizio Corona ricoverato, Belen Rodriguez: “Ho pianto tanto ieri, ha bisogno di aiuto” (Di domenica 14 marzo 2021) “ieri ho pianto tanto, quei video sono una richiesta di aiuto. Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto“. Lo ha detto Belen Rodriguez ai microfoni di Adnkronos a proposito della situazione relativa a Fabrizio Corona, suo ex fidanzato storico, ricoverato nel reparto psichiatrico del Niguarda di Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “ho, quei video sono una richiesta di. Penso cheabbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che hadi“. Lo ha dettoai microfoni di Adnkronos a proposito della situazione relativa a, suo ex fidanzato storico,nel reparto psichiatrico del Niguarda di Milano. SportFace.

